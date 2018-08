Dans le souci de mieux préserver la dynamique circulaire empruntée par la filière mil et offrir aux producteurs spécialisés en mil un espace moderne de stockage et de prétraitement du mil, la Ligue des coopératives des Etats-Unis d'Amérique (CLUSA/PSEM), a accordé le financement de douze (12) pôles multiservices aux paysans des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine.

D'un montant total d'investissement de 130 millions de F CFA, ces unités d'une capacité de stockage de 500.000 tonnes chacune, contribueront efficacement à la sécurisation de la production du mil dans les villages et à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs fixés par les partenaires techniques par rapport à l'entreposage et le prétraitement du mil brut afin d'accroître sa valeur marchande.

Ces pôles multiservices seront toutefois construits en géo béton et assureront la mission de fournir aux paysans un appui conseil, les techniques du labour, les moyens de stockage et de prétraitement, un cadre de spéculation de semences et intrants, d'engrais etc. Une manière pour les partenaires techniques de la filière mil de mobiliser les producteurs et prétendre à une future Coopérative sénégalaise des producteurs du mil. Il faut surtout préciser qu'en marge de ces multiples services rendus à la filière mil et ses acteurs, le programme américain s'est pour autant fixé comme objectif de former les jeunes villageois en techniques de construction en géo-béton pour en faire plus tard de futurs salariés agricoles.