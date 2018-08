La Cour suprême du Sénégal s'est déclarée «incompétente» pour connaître le recours introduit par les conseils de Karim Wade afin de casser l'ordonnance du 21 juillet 2018, de la présidente du Tribunal d'instance hors classe de Dakar. A l'image du premier jugement, les services de Badio Camara ont estimé que le requérant devait plutôt saisir la représentation diplomatique du Sénégal au Koweït, car domicilié au Qatar. Son conseil, Me Madické Niang, fustige la décision de la cour, tout en accusant la justice d'être aux ordres de l'exécutif. Auparavant, les deux parties en conflit, s'étaient relayés à la barre pour défendre la compétence ou pas de ladite représentation diplomatique pour connaitre de cette affaire.

Le candidat du Parti démocratique Sénégalais (Pds), Karim Wade, à la présidentielle du 24 février prochain, ne figurera pas sur les listes électorales, comme l'avait voulu les Services centraux du ministère de l'Intérieur qui avaient rejeté son inscription. La Cour suprême de Dakar s'est déclarée hier, jeudi 30 août, incompétente pour connaître le recours introduit par les conseils de Karim Wade afin de casser l'ordonnance du 21 juillet 2018, de la présidente du Tribunal d'instance hors classe de Dakar. Les services de Badio Camara donnent raison à la présidente du Tribunal d'instance hors classe de Dakar qui avait demandé au requérant de saisir le chef de la représentation diplomatique du Koweït où il réside. Ainsi donc, il n'est plus possible pour le candidat déclaré du Pds de figurer sur les listes électorales car lui et ses avocats ont épuisé les recours au niveau national.

DECISION INCOMPRISE PAR SES CONSEILS

Au sortir de l'audience, Me Madické Niang a étalé toute sa déception et sa frustration contre ladite décision de la Cour suprême. La robe noire de Karim Wade trouve «anormal que la Cour se base sur l'inscription de Karim Wade au Koweït pour estimer qu'il est domicilié au Qatar». A son avis, Karim Wade est régulièrement domicilié au Point E et que la meilleure preuve est que «quand Karim Wade veut voter, il le fera dans la commune de Point E». Donc, il reste convaincu que la Cour «a fui le débat au fond». Ledit débat consistait, selon lui, à dire «si Karim Wade pouvait être inscrit sur les listes ou non». Par conséquent, il pense qu'ils ont utilisé «l'argument détourné de la compétence» pour ne pas se prononcer. Très en verve contre la décision, l'ancien Garde des sceaux a «accusé le système judiciaire d'aider le pouvoir à liquider des adversaires».

Une décision qui a quelque peu douchée les sympathisants et militants de Karim Wade qui s'étaient pourtant déplacés en masse, dans l'après-midi malgré la pluie. Ces derniers venus nombreux ont exprimé toute leur déception sur la justice du pays. Ils n'ont pas manqué d'entonner des slogans hostiles au régime actuel et à la justice sénégalaise.

LA DECEPTION APRES L'ESPOIR SUSCITE PAR LE REQUISITOIRE DE L'AVOCAT GENERAL

Pourtant, dans la matinée, la tendance semblait être favorable pour la défense de Karim Wade, qui avait espoir. En effet, dans son réquisitoire, l'avocat général, Ousmane Diagne avait estimé que la Cour avait le pouvoir de prendre une décision sur cette affaire et d'ordonner la cassation de l'ordonnance du Tribunal d'instance hors classe de Dakar. Pour étayer son propos, il trouve qu'il était incontestable que Karim Wade est domicilié à Point E, où il a toujours voté et non au Qatar comme stipulé dans l'ordonnance. Il a cité l'article L.38 qui donne la possibilité aux citoyens sénégalais établis à l'étranger et immatriculés au Consulat du Sénégal, de pouvoir «sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes : commune de naissance; commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six (06) mois au moins; commune où est inscrit l'un de leurs ascendants ou de leurs descendants au premier degré», pour justifier la possibilité pour Karim Wade de vouloir réclamer réparation devant une juridiction et non des agents diplomatiques. L'avocat général trouve ainsi «dangereux» de vouloir déléguer les pouvoirs d'un magistrat à une représentation diplomatique. En termes clairs, Ousmane Diagne voulait qu'une juridiction de fond se penche sur la requête de Karim Wade.

Des arguments qui rejoignent ceux de la défense. Pour les avocats de Karim Wade, qui plaidaient pour la cassation de la décision d'incompétence du Tribunal d'instance hors classe de Dakar, afin que l'affaire soit renvoyée devant une juridiction de fond et non la représentation diplomatique, l'Etat du Sénégal ne veut pas débattre de la question de l'éligibilité ou pas du candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds), Karim Wade. De l'avis de Me Demba Ciré Bathily, Me Madické Niang, ou encore Me Seydou Diagne, aucune loi ne dit que les diplomates peuvent remplacer des magistrats. Tout en brandissant l'article L.45 du Code électoral pour rejeter la réponse qui leur a été servie par ladite cour, ils soutiennent tout qu'un décret, notamment celui du président de la République n°2018-476 du 20 février 2018 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019, ne peut changer tout le socle juridique du pays. Dans le même ordre d'idées, Me Seydou Diagne avait fait noter une erreur du Tribunal d'instance sur le domicile de Karim Wade en le faisant domicilier au Qatar. Estimant que le domicile est unique, il soutient mordicus que Karim Wade a pour domicile Point E. La défense avait réclamé le rétablissement de son droit.

LA REVISION EXCEPTIONNELLE CONVOQUEE PAR L'ETAT

La partie de l'Etat du Sénégal trouve qu'il y a une confusion de bonne foi entretenue par la défense. De l'avis du Directeur de la formation et de la communication à la Direction générale des élections (Dge), Bernard Casimir Cissé, à qui l'Agent judiciaire de l'Etat (Aje) a laissé parler, l'article L.45 du Code électoral cité par la défense n'est valable qu'en période de révision ordinaire et non en période de révision exceptionnelle. Pour balayer leurs arguments, il cite à son tour les articles L.94 et R.104 du même code qui disent que la révision exceptionnelle des listes électorales est organisée par un décret qui détermine les modalités du recours, précise les délais. S'appuyant sur ledit décret n°2018-476 du 20 février 2018 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019, conformément à l'article 11, alinéas 2 et 3, il en déduira que Karim Wade devait saisir le chef de la Représentation diplomatique ou consulaire, dans la mesure où il réside au Koweït.

Il sera appuyé par l'Agent judiciaire de l'Etat, Antoine Félix Diom, qui plaidait pourtant pour une autre affaire opposant Yaya Niang à l'Etat du Sénégal. L'Aje estime que ce sont deux affaires qui visent le même objectif avec des arguments contradictoires. Reprenant l'argument de Yaya Niang, absent lors de l'audience, qui avait soutenu que le Chef de la représentation diplomatique de la République du Sénégal au Koweït est dans l'obligation de répondre à son recours car compétente, Antoine Félix Diom indique que cela prouve que ladite représentation dispose d'un pouvoir décisionnel. Donc, sur l'affaire Karim Wade, il pense qu'il y a une confusion entretenue par la défense, sur les révisions des listes. Pour lui, leurs contradicteurs ont convoqué des articles relatifs à la révision ordinaire, alors qu'on est dans un cas de révision exceptionnelle régit par décret du chef de l'Etat.

Il faut rappeler que le Chercheur en droit électoral, Yaya Niang s'était vu rejeter son recours déposé auprès de la représentation diplomatique de la République du Sénégal au Koweït pour des raisons de forclusion. Ce dernier voulait contester l'omission, le rejet ou la radiation de tout électeur de listes électorales telles que les services centraux du Ministère de l'Intérieur ont procédé contre Karim Wade. Il a aussi été débouté par la Cour suprême.

OUMAR SARR SG ADJOINT DU PDS SUR LES DEUX VERDICTS DU JOUR : «Journée noire pour la démocratie sénégalaise»

«Aujourd'hui, nous avons vécu une journée noire pour la démocratie sénégalaise. Après la condamnation et l'appel de Khalifa Sall, la Cour suprême vient de rejeter l'inscription de Karim Wade. C'était une des possibilités que nous avions envisagée. Bien sûr, en fin de matinée, l'Avocat général nous avait donné l'espoir puisque, pour la première fois, il est allé dans le sens des avocats de Karim Wade. Mais, nous étions aussi conscients que la machine de fraude de Macky Sall était déjà en cours et que d'une certaine manière, la Cour suprême ne pouvait pas aller dans le sens de notre requête. La Cour suprême a dit qu'elle ne pouvait pas accepter l'inscription sur la liste électorale de Karim Wade. Cela étant dit, comme vous le savez tous, au niveau du Code électoral, il y a l'article L.57 qui dit maintenant que pour être candidat à la présidentielle, il faut être électeur. Mais, au sens de ce même code, à l'article L.27, on définit nettement ce que c'est un électeur. Un électeur n'est pas celui qui est inscrit sur la liste électorale ou qui possède sa carte d'électeur. Au sens de la loi, un électeur est un sénégalais qui a plus de 18 ans, qui a des droits civiques et politiques. La Crei, bien que condamnant Karim Wade, a quand même bien précisé que ses droits civiques et politiques sont conservés. Donc, au sens de la loi, Karim Wade reste un électeur et il est plus que jamais candidat à l'élection présidentielle. Le reste, c'est un combat que nous allons mener avec lui (Karim Wade). Il viendra. Il y aura d'autres recours au niveau international. Il y aura la bataille qui va se mener au niveau national pour forcer Macky Sall à accepter les candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall».