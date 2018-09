Congo-Kinshasa: Invalidation de la candidature de Bemba - La Cour Constitutionnelle décidée à ne pas attendre le verdict de la CPI

d'aucuns pensent que la Cour Constitutionnelle et la CENI n' n'à perdre à attendre la décision finale de la Cour Internationale au sujet de l'affaire de la subornation de témoins Jean-Pierre Bemba et consorts.

De l'avis des tenants du caractère non « irrévocable » de condamnation du « Chairman » à la CPI, une décision d' mettrait sérieusement à mal à la fois la Cour Constitutionnelle, les Arrêts sont rendus sans appel, et la CENI, qui aura invalidé candidat au casier judiciaire vierge.

A en croire les tenants de la thèse contraire, la Constitutionnelle devrait éviter toute précipitation et surseoir traitement du dossier de Jean-Pierre Bemba. La raison évoquée pour faire serait la probabilité d'un revirement à 180° de la CPI, dans sens d'un nouvel acquittement et de l'annulation de toutes les retenues contre lui dans cette affaire de subornation de témoins.

Concrètement, les juges de la Cour Constitutionnelle constater si la condamnation de Jean-Pierre Bemba, dans l'affaire la subornation de témoins, est « irrévocable » ou non. l'hypothèse de son caractère « irrévocable », son élimination de course à la présidentielle devrait être simplement constatée confirmée. Dans le cas contraire, il devrait être rétabli dans droits de candidat à la magistrature suprême.

indique-t-on, devrait se fonder exclusivement sur les pièces dossier déposées par les deux parties en cause, à savoir la (Commission Electorale Nationale Indépendante) et le MLC (Mouvement Libération du Congo).

