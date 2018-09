Togo: Agoulou John élu président de Kotoko de Lavié

Relégué en deuxième division à l'issue de la saison 2017-2018, Kotoko de Lavié a fait peau neuve lors de son congrès électif tenu le 25 août à l'école primaire publique centrale de la localité, située sur la nationale N2, à 135 km de Lomé.

Les Porc Epics seront désormais dirigés par Agoulou John Ananie Latchou Alitchao , qui remplace au poste, Valentin Adodo, qui devient le vice-président du nouveau bureau.

Entrepreneur de son état et résidant généralement en Allemagne , le nouveau président a été plébiscité lors du vote. Proposé par pratiquement tous les congressistes, il a recueilli 201 voix sur les 203 présentes soit 99% des suffrages.

Ce congrès électif a drainé plus de monde que ceux organisés dans le passé : « D'habitude pour faire un congrès, nous prenons une salle de classe et la plupart des temps, il n'y a personne dehors, aujourd'hui, l'esprit saint a dit qu'il faut prendre plus, on a pris deux salles de classes et il y'a des gens dehors.

Il y'a cette nouveauté que je vois aujourd'hui également. Nos mamans, nos sœurs qui sont souvent au marché et que Kotoko ne les préoccupent pas, sont parmi nous aujourd'hui, je vous remercie » a relevé Valentin Adodo qui a pris les rênes le 10 février 2018 pour conduire un bureau de crise.

Et c'est devant les chefs traditionnels, les anciens responsables du club, les membres et sympathisants que Agoulou John Anani a été porté à la tête de Kotoko FC par les 203 votants.

«Je suis un passionné du football, quelqu'un qui aime le football, j'ai eu cette envie de créer un club à Lomé au Togo et il y'a deux natifs de Lavié qui m'ont convaincu de sursoir mon projet et de venir avec eux et de pouvoir ramener cette force à Lavié.

Nos ambitions sont nettes, nous voulons remonter rapidement dès la saison prochaine en première division. Je sais que c'est un rêve pour les autres mais pour moi c'est un rêve qui peut devenir réalité. J'ai des ambitions et je veux revenir le plus vite possible en première division » a dit le nouveau président élu.

Au cours du congrès, il a été procédé également à l'élection du vice-président et le choix est tombé sur Valentin Adodo qui avait occupé le poste de président durant 7 mois : « Par ma petite voix, je voudrai dire un sincère merci à toute la population.

Pour que le rêve du nouveau président se réalise, il a besoin de nos soutiens. Nous devons le soutenir de bout en bout, avec cœur, avec honnêteté » a-t-il dit à l'issue des élections.

L'assemblée générale a pris acte du rapport financier effectué lors de la prise de fonction du bureau dirigé par Valentin Adodo. On retient qu'au total, 27 126 785 f cfa ont été dépensés, dont 7 millions f cfa comme subvention de la Fédération Togolaise de Football, 59 000 f cfa comme recettes du match de la Coupe du Togo.

Le compte de Kotoko présente un déficit de 8139 f cfa lors de la prise de fonction du bureau en fevrier en dernier. Le reste des montants, c'est-à-dire, 20 075 924 f cfa ont été donnés gracieusement par le nouveau président, qui était en ce moment le sponsor du club.

Une semaine plus tôt, le club a recruté Yao Fortuné en tant que entraineur principal. Il a pour mission de monter les Porc Epic en première division.