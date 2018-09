Ile Maurice: CWA - Vers de nouveaux horaires de distribution d'eau

La CWA annonce, en outre, des projets sur le long et le moyen terme. «218 km de tuyaux seront remplacés pour un montant de Rs 3,3 milliards. Nous avons divers projets comme la réhabilitation de la station de traitement de La Nicolière et l'installation de tuyaux», rappelle un cadre.

Une trentaine de camions citernes seront aussi mis à la disposition du public pendant les coupures. De plus, ajoute-t-on, les équipes en service pendant les week-ends et les jours fériés seront renforcés.

Toujours est-il que pour minimiser l'impact du manque d'eau pendant les prochains mois et années, la CWA entreprend une série de mesures. À titre d'exemple, dit-on, 21 kilomètres de tuyaux ont été remplacés et une dizaine de stations de traitement d'eau devront être opérationnelles à Goodlands, Terre-Rouge, Côte-d'Or et dans le Sud.

Les coupures, ce n'est pas pour de sitôt. N'empêche, à la Central Water Authority (CWA), on n'écarte pas la possibilité de revoir les horaires de distribution d'eau prochainement. En cause : le baisse du taux de remplissage des réservoirs.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.