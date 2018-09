Seychelles: 700 familles seychelloises recevront des panneaux solaires gratuits pour réduire leur consommation en électricité

Le contrat d'installation a été attribué à SEFTECH, une société indienne dont les experts sont déjà présents dans le pays. Les matériaux pour la ferme et les autres unités ont déjà été expédiés et devraient arriver dans le pays insulaire au mois de septembre. Les travaux d'installation commenceront peu après.

Nous avons pré-identifié ces personnes qui reçoivent déjà des prestations et que nous voulons aider sans leur donner plus d'argent. »

Cela fait partie d'un projet plus vaste visant à aider les familles à faible revenu bénéficiant de l'aide sociale pour réduire leur consommation en électricité. Le projet consiste à installer des systèmes solaires de capacités variables à plusieurs endroits a Mahé, Praslin et La Digue », a déclaré M. Morin.

