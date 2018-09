Cameroun/Tanzanie: Cameroun-Tanzanie - Nouveau test pour l'équipe nationale féminine de football

Les Lionnes indomptables disputent leur cinquième match amical international jeudi au stade Omnisports de Yaoundé.

Les Lionnes sont déjà dans le match. Mercredi matin, séance d'entraînements à huis clos au stade Omnisports, Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Pas de place pour la presse et d'éventuels voyeurs. Le staff technique de la sélection nationale de football féminin sait avec précision ce qu'il attend de cette rencontre aller face à la Tanzanie jeudi.

Et le retour, le 13 novembre prochain. Pas question de déconcentrer ce groupe déjà en situation de compétition. Ce troisième sparring-partner international semble primordial.

Après les visites médicales passées le 8 octobre dernier, les Camerounaises ont retrouvé à Felicia, leur hôtel depuis le début du 8e regroupement, leurs hôtes venues de la Tanzanie. Twiga Stars et Lionnes indomptables sont donc dans des conditions de sécurité maximales.

Si au départ, deux agents de police étaient postés à l'entrée de l'établissement hôtelier, depuis hier, un agent de sécurité passe au peigne fin chacun des potentiels visiteurs ou clients. Détecteur de métaux, effets au scanner. Cet état de sécurité conforte le staff technique emmené par Sébastian Nkoma (entraîneur principal).

Ses collaborateurs Edna Lema et El Terry Mollel, ont pris le chemin du stade hier matin pour une séance d'entraînement. L'équipe, pas qualifiée pour cette CAN au Cameroun (du 19 novembre au 3 décembre), a tout de même remporté le championnat CECAFA, une compétition qui oppose les sélections féminines venues d'Afrique centrale et de l'Est. Après avoir battu le Kenya en finale du tournoi par 2-1, le groupe veut multiplier les rencontres.

C'est la meilleure façon pour les Twiga Stars, d'après la Fédération tanzanienne de football, de gagner en expérience. La proposition du Cameroun de jouer ce match amical était une aubaine, d'après des informations publiées sur le site de la fédération.

Pendant ce temps, le comité ad-hoc de suivi technique de la sélection nationale du Cameroun conduit par le directeur technique national adjoint n°2, Etienne Sockeng, poursuit son travail. « Nous assistons le staff via des conseils et des orientations. A la fin de chaque rencontre, nous soumettons un rapport contenant nos observations », explique Etienne Sockeng.

Ce dernier annonce d'ailleurs la présence au stade de son équipe constituée de Jean-Marie Amoa et Martin Ndtoungou Mpile. Ils étaient déjà là lors des matchs des Lionnes à Bamako les 13 et 16 octobre contre le Mali, les matchs contre le Kenya le 29 octobre et 6 novembre.

En plus, une équipe a supervisé le match amical entre le Kenya et l'Egypte. Ce dernier disputera le match d'ouverture le 19 novembre prochain contre le Cameroun. Ces deux équipes ont également pour adversaire l'Afrique du Sud et le Zimbabwe.