Congo-Brazzaville: Coopération - Des autorités congolaises et cabindaises vont se réunir le 20 septembre

Ce dernier a ajouté qu'en plus des questions de paix et de sécurité, cette réunion de septembre aura pour principal soubassement le renforcement des relations avec les pays frontaliers du Congo.

«Au cours de ces retrouvailles, la République du Congo aura plus à gagner qu'à perdre en préservant les relations de bon voisinage avec la République d'Angola en général et la province du Cabinda en particulier », a indiqué le préfet qui avait à ses côtés le commandant de la zone militaire de défense n°1, le général Jean Olessongo Ondaye.

Les prochaines assises entre les autorités des trois départements du Congo et celles de la province du Cabinda, a précisé Alexandre Honoré Paka, permettront d' échanger sur diverses questions, notamment celles portant sur la sécurité, l'économie, la société et la culture.

