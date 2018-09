Mali: Le chef du maintien de la paix de l'ONU en mission

Cette prorogation, d'une durée d'un an, a été votée à l'unanimité des 15… Plus »

« Sans financement suffisant, la crise ne fera que s'aggraver et deviendra encore plus difficile à juguler », a prévenu la haute responsable d'OCHA.

4,6 millions de personnes (soit 1 Malien sur 4) souffrent d'insécurité alimentaire et l'état nutritionnel des enfants reste une préoccupation majeure. Plus de 930.000 personnes sont dans une situation d'insécurité alimentaire sévère (55% de plus qu'en 2017) et ont besoin d'une aide immédiate.

« Les communautés affectées ont, dans la plupart des cas, épuisé leurs réserves alimentaires plus tôt que d'habitude et sans assistance suffisante, elles se trouvent dans une situation de vulnérabilité très aiguë », a alerté Mme Mueller lors d'une conférence de presse organisée à la fin de sa mission.

Au Mali, comme dans de nombreux pays du Sahel, l'insécurité alimentaire et la malnutrition figurent parmi les besoins les plus importants dans le contexte de la crise agro-pastorale qui touche la région.

Visite à Mopti avec la Sous secrétaire générale OCHA, Ms Ursula Muller. Rencontre avec les populations déplacées à Bankass q ont exprimé leurs besoins et surtout les vifs souhaits de retour chez eux, de sécurité et stabilité ds la région de Mopti pic.twitter.com/zPCyHJ2JB1

Vendredi, la Coordinatrice adjointe des secours d'urgence de l'ONU, Ursula Mueller, a conclu une mission de quatre jours au Mali. Une visite au cours de laquelle la numéro deux du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a pu constater les effets des affrontements et de la crise agro-pastorale qui touchent plus de 5 millions de personnes au Mali.

Au cours de ce déplacement de six jours au Mali, le chef du maintien de la paix de l'ONU se rendra dans plusieurs localités du nord du pays. Il doit également rencontrer la direction du G5 Sahel pour discuter du soutien de la MINUSMA à la force conjointe constituée par le Mali, le Burkina-Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad pour lutter contre la menace terroriste dans la région.

« Une paix et une sécurité durables dans la région du Sahel ne seraient pas possibles sans une mise en œuvre complète, effective et inclusive de cet Accord », avaient alors déclaré les membres du Conseil.

