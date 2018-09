Gabon: Honneur aux disparus du 31 aout 2016/ Jean Ping - "Nos morts ont besoin qu'on se batte pour eux !"

La cérémonie a aussi été spirituelle. Jean Ping a déposé une gerbe de fleurs devant un monument symbolisant la tombe des disparus et s'y est prosterné. A partir de l'histoire biblique des frères Caïn et Abel, le pasteur Josué a donné de l'espoir à la foule en garantissant que la lumière fini toujours par triompher sur les ténèbres.

Cette commémoration s'est déroulée sans la présence des membres du parti Les Démocrates de Guy Nzouba Ndama et du Rassemblement Héritage et Modernité d'Alexandre Barro Chambrier ; deux partis piliers de la Coalition pour la Nouvelle République.

Conscient que la lutte ou "la résistance" s'est beaucoup essoufflée au bout de ces deux années, celui que de nombreux gabonais considèrent comme " le président élu" veut garder l'espoir allumé en rappelant la cause additive à son engagement : "Nos morts n'ont pas seulement besoin qu'on pleure pour eux, ils ont surtout besoin qu'on se batte pour eux et pour le Gabon pour lequel ils sont morts".

"Nous ne devons pas laisser l'opportunité à ceux qui ont lâchement fait arrêter, torturer et tuer des citoyens gabonais, d'assassiner notre rêve et notre espérance d'un Gabon nouveau, d'une Nouvelle République". (Jean Ping)

On peut désormais affirmer que l'attaque du QG de Jean Ping et les violences survenues à divers endroits du pays fin août 2016 sont restés inscrits dans la mémoire des Gabonais, même si certains veulent nier cette réalité.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.