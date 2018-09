Burkina Faso: Arrestation de Safiatou Lopez - les explications du parquet près le tribunal de grande instance de Ouagadougou

Nombreux sont ceux qui ont déjà entendu parler de l'immense muraille qui serpente la Chine depuis plus de… Plus »

Le parquet du Procureur du Faso tient à rassurer l'opinion nationale et internationale qu'il suit de près l'enquête en cours, et qu'il assurera à toutes les personnes interpellées un respect strict de leurs droits.

Dans la nuit du 28 Août 2018, Dame Safiatou Fofié ZONGO épouse LOPEZ, a été interpelée par la Gendarmerie Nationale, après compte rendu fait au Procureur du Faso d'éléments qui faisaient état de son implication possible dans une tentative de faire évader des détenus de la Maison d'arrêt et de Correction des Armées (MACA).

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.