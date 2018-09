Ile Maurice: Affaire Sobrinho - Ces questions restées sans réponses, l'ICAC «satisfaite»

Le Permanent Secretary qui a démissionné par la suite pour reprendre son poste dans la fonction publique n'a pas été inquiété non plus. Et qui est celui qui avait formulé les demandes auprès du bureau du Premier ministre afin que le milliardaire emprunte le salon VIP à l'aéroport ?

Une situation qui d'ailleurs, avait provoqué la démission de René Leclezio, membre alors, du conseil d'administration du Board of Investment. Malgré les précisions fournies par René Leclezio et Ken Poonoosamy sur les coups de fil reçus des hautes sphères, un épais mystère entoure toujours l'identité de ce «membre du gouvernement».

Au moment où l'homme d'affaires s'apprête à quitter le pays, plusieurs questions demeurent sans réponse. Qui sont ceux qui ont facilité les procédures pour l'obtention de ses permis ? Qu'en est-il des échanges de courriels en août 2015 entre la State House et la Financial Services Commission ?

Du côté de l'ICAC, on serait «satisfait» des réponses et preuves fournies par Álvaro Sobrinho, selon nos recoupements. L'Angolais aurait donné des preuves convaincaintes sur la provenance de ses fonds. Sur l'obtention de ses permis également, il nous revient qu'aucune maldonne n'a pu être établie par la commission anticorruption.

Un dénouement qui ne manque pas d'intriguer plus d'un, d'autant que l'ancien banquier controversé ne devrait pas retourner au quartier général de l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) de sitôt.

