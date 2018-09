Ile Maurice: Milan Meetarbhan - «Tout autre avis judiciaire sur les Chagos serait difficile pour Maurice... »

Il me semble que la position de ces deux États voisins n'est pas la même. Les Seychelles ont voté pour la résolution à l'Assemblée générale, mais les Maldives ont voté contre. Cet archipel serait très proche d'une des parties concernées par la question chagossienne et c'est probablement la raison pour laquelle il a voté contre la résolution.

Depuis, les relations entre l'Inde et les États-Unis ont beaucoup changé, mais la Grande péninsule nous a maintenu son soutien, comme le témoigne le vote apporté aux Nations unies et les représentations indiennes devant la CIJ. L'Inde est restée fidèle à sa position historique sur la décolonisation.

Mais si nous obtenons un avis consultatif qui nous est favorable, cela nous donnera plus de «leverage» dans d'éventuelles négociations avec les autres parties concernées pour trouver une solution au contentieux. Si l'avis nous est défavorable, Maurice devra alors adopter une nouvelle stratégie, plus axée sur la diplomatie que sur le recours judiciaire.

