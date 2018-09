Sénégal: Les prix à la consommation ont augmenté de 1, 2 % en juillet (ANSD)

Dakar — L'indice national des prix à la consommation a enregistré en juillet dernier une hausse de 1,2 % comparativement au mois précédent, a appris l'APS de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette tendance haussière résulte notamment de l'augmentation des prix des boissons alcoolisées (2, 7 %), des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (2, 4 %), des services de communication (2 %) et des loisirs et culture (1, 1 %), rapporte la note de conjoncture mensuelle de l'ANSD.

En variation annuelle, les prix à la consommation se sont repliés de 1,6%, souligne le document.

L'ANSD fait en outre état d'un relèvement de 0, 6 % de l'inflation en rythme mensuel et d'un recul de 0, 1 % en variation annuelle, tandis que les prix des produits locaux et importés ont progressé respectivement de 1, 6 % et 0, 1 %.