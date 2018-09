Ile Maurice: Meurtre de Janice Farman - Le DPP conteste la remise en liberté de Ravish Rao Fakhoo

Plus d'un an après, le mineur se trouve toujours dans un shelter, indique une source officielle au ministère de l'Égalité du genre. Son père adoptif, un ressortissant allemand divorcé de Janice Farman, n'est pas encore venu le récupérer.

En sus, Ravish Rao Fakhoo devait être joignable sur un numéro de portable qu'il aurait préalablement donné à la Cour et ne pourrait entrer en contact, directement ou indirectement, avec aucun témoin. Il devait, par ailleurs, se rendre au poste de police le plus proche de son domicile entre 6 heures et 18 heures.

Selon Me Rama Valayden, qui représente le suspect, ce n'est que lundi qu'il connaîtra les points d'appel du DPP. La police, qui avait également contesté la motion de remise en liberté de Ravish Rao Fakhoo devant la Bail and Remand Court, avait avancé plusieurs raisons. Entre autres, qu'il pourrait récidiver ou s'enfuir.

Le Directeur des poursuites publiques (DPP) a fait appel de la décision de la Bail and Remand Court jeudi 30 août, par le biais de Me Azam Neerooa, assistant DPP. L'affaire sera appelée lundi 3 septembre.

