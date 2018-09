Sénégal: Le gouverneur du district 403 A1 du Lions Club au Sénégal, du 31 août au 4 septembre

Dakar — Le gouverneur du district 403 A1 du Lions Club Fodié Amadou Diagana, de nationalité mauritanienne, va séjourner au Sénégal du 31 août au 4 septembre, un déplacement dont l'objectif est de "saluer l'engagement des femmes et des hommes à servir la cause des plus démunis" par le biais de diverses actions humanitaires, a appris l'APS, vendredi.

A l'occasion de cette visite, plusieurs rencontres sont prévues avec les clubs Lions du Sénégal ainsi qu'avec les différentes autorités publiques, rapporte un communiqué.

Outre les séances de travail avec les clubs sénégalais, M. Diagana "devra aussi visiter les différentes œuvres réalisées par les Lions du Sénégal et exhorter ces derniers à plus d'innovation dans les actions" qu'ils mènent, ajoute le communiqué.

Les Lions Club du Sénégal comptent parmi leurs réalisations "des écoles, des dispensaires à l'instar de celui ophtalmologique des Parcelles Assainies", à Dakar. Ils ont aussi à leur actif la réhabilitation de l'hôpital de Tambacounda, les dispensaires de Kédougou, Goudiry et Vélingara, selon le communiqué.

Le Lions Club du Sénégal est par ailleurs à l'origine de la réhabilitation de l'Institut des jeunes aveugles de Thiès (INFEJA), de même qu'ils ont financé la réalisation du Centre de coronarographie de l'hôpital de Fann, ajoute la même source.

Elle signale que projet "majeur sur lequel les Lions Clubs du Sénégal travaillent actuellement est la construction et l'équipement du Centre de traitement des brûlés (CTB) du Sénégal", en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, la Caisse des dépôts et consignation (CDC) et Médico Lions Club de France.

Ce projet "permettra de prendre en charge les victimes de brûlures du Sénégal et de toute la sous-région", peut-on lire.

Le Lions Club, Fondé en 1917 par l'Américain Melvin Jones, revendique 47.000 clubs et plus de 1,4 million de membres répartis dans 210 pays et aires géographiques.

Il prend en charge cinq domaines d'actions jugés prioritaires, à savoir le diabète, la faim, la vue, le cancer infantile et l'environnement.

Le Lions Club, présent au Sénégal depuis 1954, intervient dans plusieurs domaines de la société, "pour aider essentiellement à réduire la pauvreté et soulager la misère".