Congo-Kinshasa: La MONUSCO forme les défenseurs des droits de l'Homme pour une meilleure protection en période électorale

A la suite de ces assises, un réseau de protection des victimes, témoins et défenseurs des droits de l'Homme sera mis a été mis en place. " J'ai hâte de participer dans ce réseau de protection des défenseurs des droits de l'Homme. Nous devons asseoir cette structure qui résume les objectifs spécifiques. Et donc nous devons assurer ce rôle de prévention à travers la sensibilisation, l'éducation et même la remise à niveau de défenseurs", a déclaré un participant.

L'atelier a vu la participation de 25 personnes dont 4 femmes venus de Lubumbashi, Sakania, Pweto, Kasumbalesa et Mitwaba dans la province du Haut Katanga. La formation avait pour but d'aider les défenseurs des droits de l'Homme à assurer une meilleure protection des droits de l'Homme pendant les prochains processus électoraux. Pour ce faire, les participants ont été sensibilisés aux différentes notions des droits de l'Homme.

