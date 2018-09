Congo-Kinshasa: Le Nouveau commandant du Secteur opérationnel Sokola 2 rencontre les responsables de la MONUSCO

Le général Kyaligonza, a remercié le chef de bureau et ses collègues, avant de souligner qu'il est ici pour le travail, celui de combattre les groupes armés, pour stabiliser le Nord-Kivu. Il le fera, a-t-il dit , avec la collaboration de la MONUSCO et de tous les fils et filles de la province à travers la société civile. « Ce travail, nous ne ferons pas seulement pour les élections mais pour pérenniser la sécurité dans la province et partout en RDC pour qu'il y ait encore et encore d'autres élections », a conclu le général de brigade Kyaligonza Nduru jacques.

Julius Fondong a notamment exprimé le vœu de voir les FARDC et la MONUSCO focaliser leurs opérations dans les territoires où sont concentrés actuellement 90 pour cent des groupes armés qui insécurisent totalement les populations : il s'agit des territoires de Masisi et Walikale. Cela est d'autant nécessaire, a dit le chef de bureau intérimaire qu'il faut sécuriser ces territoires avant les élections prévues en décembre prochain.

