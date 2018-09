Congo-Kinshasa: La MONUSCO remet du matériel de protection et d'informatique à la prison centrale Mulunge d'Uvira

communiqué de presse

Uvira, le 29 août 2018 - La donation de la MONUSCO, à travers sa section d'appui à l'administration pénitentiaire, vise à aider l'administration de cette prison de fournir des bases de données statistiques fiables concomitamment avec la justice et la MONUSCO. Des téléphones portables, des imprimantes, des lampes torches, des mégaphones, des sifflets, de paires de gants, des extincteurs à poudre et à gaz pour lutter contre l'incendie, de détecteurs de métaux et de fumée, et une Webcam, etc, sont entre-autres les quelques matériels réceptionnés par le directeur de la prison.

La cérémonie de la remise s'est déroulée mardi 28 aout 2018 à la prison Mulunge d'Uvira, en présence du directeur, du médecin, du commandant quartier militaire, de la PNC et les FARDC.

Christian Lukelwa a, dans son intervention, salué le geste de la MONUSCO et promis d'être le garant de la gestion efficiente de ce matériel. Et par conséquent, il sera chargé de leur vérification périodique auprès de son personnel.

Du côté de la MONUSCO, le chef de section correction a précisé qu'une formation du personnel pénitentiaire sur l'utilisation de ce matériel est prévu dans les prochains jours par la mission onusienne.

Abasse KOUSSE ajoute qu'une fois l'administration pénitentiaire est informatisée et la communication connectée à l'internet, le travail en réseau sera facile entre la MONUSCO, la prison centrale et la justice. « Les magistrats seront ainsi interpellés pour suivre leurs dossiers à la prison et éviter ainsi les effectifs pléthoriques », a-t-il dit.

Pour une capacité d'accueil de 150 personnes, cette prison regorge aujourd'hui plus de 800 prisonniers dont plus de 300 condamnés parmi lesquels des burundais, des rwandais et des ougandais.