Algérie: Ghouini appelle à favoriser le dialogue "pour trouver des solutions aux problèmes que vit le pays"

Bordj Bou Arreridj — Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a appelé vendredi depuis Bordj Bou Arreridj, à "favoriser le dialogue pour trouver des solutions aux problèmes que vit le pays".

Intervenant au cours des travaux de la session ordinaire du bureau national du Mouvement El Islah, tenus au siège de cette formation politique, M. Ghouini a souligné l'importance de "consacrer le dialogue responsable et sérieux entre les partenaires sociaux".

"Le dialogue devrait être consacré dans le front social et les syndicats devraient trouver une voie pour participer dans la prise de décision et trouver des solutions aux problèmes socio-économiques et politiques et contribuer réellement au développement global du pays", a ajouté le président du Mouvement El Islah devant les cadres et les sympathisants de sa formation politique.

Appelant à consacrer le principe du cachet social de l'Etat, M. Ghouini a plaidé pour des mesures devant "alléger la pression croissante exercée sur les citoyens due aux déséquilibres causés par les lois de finances de ces dernières années".

Rappelant que sa formation politique prendra part aux élections présidentielles prévues en avril prochain, M. Ghouini a mis en exergue le nécessité de "parvenir à un large consensus national et d'appuyer un candidat dans le cadre d'un projet national rassembleur" afin, a-t-il appuyé, de "valoriser les acquis, préserver les réalisations et œuvrer à poursuivre le parcours dans le cadre d'un partenariat politique national".

M. Ghouini, saluant l'appel du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à construire un front populaire solide, a affirmé que sa formation politique exprime "sa volonté de s'engager dans cette perspective qui réunit tous les Algériens".

Il a également estimé que les récents changements dans le corps de l'armée nationale sont "ordinaires" et sont "inscrits dans le cadre des changements qui s'opèrent dans les différents secteurs, affirmant que le pays est entre les mains de compétence soucieuse de préserver la stabilité du pays, sécuriser ses frontières et défendre l'Algérie avec force et abnégation".

Dans la foulée, Filali Ghouini a condamné les rapports étrangers qui ciblent la sécurité de l'Algérie, les qualifiant de "faux et suspects", soulignant que le Mouvement El Islah "rejette en totalité et en détail ces rapports, quels que soient les parties qui les rédigent".

Il a dans ce sens affirmé que ces rapports visent "à déstabiliser l'Algérie".

M. Ghouini a également salué ce qui a été réalisé dans le cadre de la charte de la paix et de la réconciliation nationale estimant que "cette charte a immunisé les Algériens".