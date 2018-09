Congo-Brazzaville: Coupe africaine de la Confédération - Cara attend de connaître son adversaire en quarts de finale

Qualifiés pour l'étape suivante de la compétition, les Aiglons doivent retenir leur souffle. Ils connaîtront leur adversaire très bientôt, le 3 septembre, à l'issue du tirage au sort.

Petit à petit, les Aiglons ont fait leur nid, réalisant leur meilleure performance depuis le sacre à la Ligue des champions en 1974. Encore faut- il rappeler, la configuration n'est plus la même.

En attendant les quarts de finale, le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) a disputé douze matches pour un bilan de six victoires contre six défaites, inscrivant treize buts contre sept. Racine Louamba est le meilleur buteur du club avec quatre réalisations suivi de Cabwey Kivutuka (trois), Ngoma Mbo (deux) et de Dicha Bomaniaye, Gougou Kinfounia et Ricci Ondongo (un but chacun).

Perturbé au début de la saison par une série de départ, celui de Jean François Ndengué de la présidence du club et de 80% de son effectif sans compter les membres du staff technique, le Cara a su trouver des ressources pour aller le plus loin possible dans une compétition à laquelle personne ne lui donnait un tel avantage.

Le miracle Cara a bien fonctionné

Les Aiglons prenaient, en effet, le départ en février avec les autres représentants congolais comme l'AC Léopards, l'AS Otoho en Ligue des champions et avec La Mancha de Pointe-Noire en coupe de la Confédération africaine. Cara était, d'ailleurs, la seule formation congolaise à manquer sa première sortie, en s'inclinant 0-1 à Kumasi face à Asante Kotoko.

Ce Cara savait bien se défendre à domicile et c'est la raison pour laquelle il a arraché sa qualification pour le tour suivant. Mais que ce fut laborieux d'entrée. Après le but de Ricci Ondongo, les Aiglons ont dû passer par les tirs au but pour éliminer le club ghanéen 7-6.

En seizièmes de finale, le Cara recevait pour la première fois, au stade Alphonse-Massamba-Débat. Il n'avait fait qu'une bouchée d'Union sportive Ben Guerdane de la Tunisie 3-0, grâce à Cabwey Kivutuka, Rox Oyoh et Racine Louamba avant de s'incliner au retour 3-1.

Le but de Racine Louamba lui ouvrait la porte du tour de cadrage. Face à Saint George d'Ethiopie, le Cara refaisait son retard d'un but à Brazzaville grâce à Ngoma Mbô (1-1 pour l'ensemble des deux matches).

Il sortait victorieux aux tirs au but 4-3. En phase de poules, les Aiglons avaient bien intériorisé la leçon : pour se qualifier, il fallait gagner tous les matches à domicile. La stratégie s'est avérée payante.

Battus 0-1 à Abidjan par Williamsville athlétic club, les Aiglons ont cru en leur bonne étoile en écrasant Enyimba à Brazzaville 3-0. Racine Louamba, Cabwey Kivutuka et Dicha Bomaniaye étaient les buteurs. A Bamako, le Cara ne parvenait pas à enchaîner.

Il s'inclinait 0-2 face au Djoliba Ac avant de prendre sa revanche à Brazzaville 1-0, but de Racine Louamba. Les Aiglons confirmaient leur qualification devant le WAC d'Abidjan à Brazzaville en le dominant 3-0 à la suite des réalisations de Gougou Kinfounia, Cabwey Kivutuka et Ngoma Mbô. A Aba, le Cara se qualifiait malgré sa défaite de 0-1, aidé par le nul vierge concédé à Abidjan par le WAC devant le Djoliba.

Les autres qualifiés

Le Cara se porte candidat au titre suprême avec sept autres adversaires et non pas les moindres. Nanti de ses trois Ligues des champions (1989,1997 et 1999) et une Coupe de la Confédération en 2003, le Raja de Casablanca est parmi les favoris.

Enyimba FC du Nigeria, deux fois vainqueur de la Ligue des champions (2003 et 2004) et deux fois vainqueur de la Super coupe (2004 et 2005) est un sacré client tout comme l'AS Vita club qui n'a jamais remporté la coupe de la Confédération mais s'est déjà illustrée en Ligue des champions en 1973.

Elle peut se consoler des deux finales de la Ligue des champions perdues en 1981 et 2014 en gagnant pourquoi pas la première C2. Même chose pour l'USM d'Alger ayant pour meilleur palmarès, la finale de la Ligue des champions en 2015. Les autres clubs comme Al Masry ou encore Renaissance de Berkane et Rayons sport joueront aussi pour leur premier trophée.