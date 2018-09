Burkina Faso: Me Silvere Kiemtareboumbou - « Je ne sait pas pourquoi on s'acharne sur Dame Lopez »

Nombreux sont ceux qui ont déjà entendu parler de l'immense muraille qui serpente la Chine depuis plus de… Plus »

Nous estimons que c'est une atteinte grave à sa liberté et il n'est pas possible de rendre sa maison inhospitalière. Ce qui va être une source d'attentat. Sa maison est sous caméra, il n'est pas question qu'elle soit désactivée. Ce sont ses mesures de surveillance.

Actuellement, nous sommes dans une hypothèse où on perquisitionne avant de notifier ce pour quoi on est poursuivi. Actuellement, au niveau de la gendarmerie, elle est en situation de séquestration comme je vous l'ai déjà dit.

Sauf s'il y a des motifs de poursuites judiciaires. Toute les fois que le mis en cause n'est pas informé de ce pour quoi il est poursuivi, il n'est pas possible de perquisitionner.

