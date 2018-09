Maroc: Participation inédite d'une galerie d'art marocaine à Paris Photo

Par ailleurs, à l'initiative du ministère de la Culture et de Paris Photo, les femmes photographes seront mises à l'honneur en 2018. Cette proposition prendra la forme d'un parcours intitulé "Elles x Paris Photo" débutant au sein de la foire et se prolongeant dans Paris, selon les organisateurs.

Parmi les nouveaux venus il y a lieu de citer notamment Marc Selwyn (Los Angeles), Enrico Astuni (Bologne), In Situ (Paris), l'artiste canadienne Lynne Cohen, Art+Text (Budapest) et Fisheye (Paris). "Catinca Tabaracu (New York/Harare), l'Agence (Paris) et Galerie 127 (Marrakech) rejoignent également Paris Photo cette année", indique-t-on de même source.

Pour sa 22ème édition, Paris Photo, première foire internationale dédiée à la photographie, annonce une participation pour le secteur principal et éditions de 180 exposants -149 galeries et 31 éditeurs provenant de 28 pays, qui seront réunis à Paris du 8 au 11 novembre 2018, selon le site Internet dédié à cet évènement.

