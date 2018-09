Congo-Brazzaville: Les jeunes de Diosso veulent faire connaître leur contrée

Une trentaine de jeunes résidant pour la plupart dans la localité, au nord de Pointe-Noire, dans le département du Kouilou, s'est constituée en groupe pour former l'Association des jeunes guides au gorge (AJG) afin d'impulser le développement touristique dans ce village.

Les gorges de Diosso sont un patrimoine culturel pour le Congo. Après avoir mûrement réfléchi, les jeunes de cette localité se sont dit qu'il fallait mener un travail, plus proactif, pour démontrer la valeur de cet endroit.

« Nos grands-parents le faisaient déjà mais il n'y avait pas de structuration adéquate, alors nous nous sommes dit qu'il fallait se réunir autour d'une plate-forme pour mieux organiser les choses, c'est de là qu'est née l'association AJG », a expliqué Brunel Tchikaya, l'un des membres de l'association.

Grâce aux ouvrages sur l'origine des gorges et l'histoire du Congo, ces jeunes ont une maîtrise du lieu qui force l'admiration. « Il sont très jeunes pour connaître aussi bien l'histoire », a lancé une touriste dans la foulée.

En effet, dans leur récit se dégagent une très grande passion de ce travail et l'histoire du site. Les gorges de Diosso, véritable Colorado en miniature, sont une des plus belles curiosités naturelles du Congo. Loango, le chef-lieu du département, est pour sa part le siège du royaume de Loango.

À l'époque de la traite des esclaves, Loango était un port négrier. Y aboutissait la piste des caravanes par laquelle étaient acheminés les esclaves en provenance du Pool et d'où partaient les produits européens vendus à l'intérieur du pays. Loango abrite un musée et une mission catholique dont on a fêté le centenaire en 1983.

De la route des caravanes à celle des esclaves en passant par la pointe indienne, ces guides proposent aux touristes des visites extérieures et intérieures de la gorge qui dévoile le grand potentiel touristique du Kouilou. Ce département porte autant sur le tourisme de loisirs que l'écotourisme et le tourisme culturel.

Il dispose de belles plages de sable, propices aux activités balnéaires et sportives (baignade, pêche sportive, surf, promenade en bateau, etc.) et abrite également le parc national de Conkouati-Douli mais aussi le sanctuaire à chimpanzé de Tchimpounga.

S'appuyant sur les atouts naturels et culturels de ce site, l'AJG s'engage dans une démarche de rapprochement social et de préservation de l'environnement. « En dehors de faire le guide, nous luttons contre le braconnage et les érosions qui menacent ce village », a conclu Brunel Tchikaya.