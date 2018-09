Maroc: World Surf League à Casablanca

La quatrième édition des Qualifications Series (QS) de la World Surf League (WSL) Europe se déroulera du 4 au 9 septembre à Casablanca, ont annoncé les organisateurs.

Cette édition, baptisée "Anfaplace Pro Casablanca", sera marquée par la participation de la star nationale Ramzi Boukhiam, qui réalise actuellement sa meilleure saison sur le circuit qualificatif de la WSL en remportant récemment le Caraïbos Lacanau Pro, précise la même source dans un communiqué.

Aux côtés de Boukhiam, les champions marocains Aboubakar Bouaouda, Yassine Ramdani et Selyann Zouhir bénéficieront d'invitations de la part de la Fédération Royale marocaine de surf (FRMS) et compléteront le tableau masculin de cet événement qui offrira 1,500 points au classement QS aux vainqueurs masculins et féminins et couronnera potentiellement les champions d'Europe.

Chez les dames, Maryam El Gardoum et Lilias Tebbai participeront à cette manifestation sportive dont les trois premières éditions ont sacré des surfeurs et surfeuses venus du Brésil, d'Australie, du Portugal et de France.

Anfaplace Pro Casablanca est une opportunité pour les surfeurs marocains d'acquérir une expérience majeure, complémentant leurs acquis du circuit national, souligne la source.

Organisée en partenariat avec la FRMS et l'Office national marocain du tourisme, cette étape du circuit professionnel sera ponctuée par des animations notamment à la plage.