Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - « Grain de sel » sublime l'événementiel

« Le but de ce concert était de donner une certaine notoriété à l'agence car au Congo, quand une femme est à la tête d'une structure, surtout une si jeune demoiselle, c'est compliqué. Donc, j'ai organisé ce concert dans l'espoir de marquer notre savoir-faire et avoir la confiance des autres », a-t-elle relevé, soulignant qu'elle compte faire mieux.

Si l'idée de monter une agence germait déjà dans l'esprit de Laurel, elle avait bien avant posé ses marques à travers plusieurs activités, réceptions privées, fêtes d'anniversaires et mariages. Une somme d'expériences qui finalement va participer à assoir une structure avec une équipe jeune et experte.

« L'événementiel est un domaine qui m'intéresse depuis fort longtemps. Et ce n'est que maintenant que j'ai eu le courage de me lancer. Et ma motivation vient du fait que ça soit ma passion. Je préfère rester dans les coulisses que d'être devant les caméras », a déclaré Laurel Serges Oboa.

