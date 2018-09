Maroc: Coupe du Trône - Un classique et un derby à l'affiche

Place aux seizièmes de finale de la Coupe du Trône de football, édition 2017-2018. Un tour prévu ce week-end et qui se jouera en une seule manche et non plus en matches aller et retour comme ce fut le cas lors des précédentes éditions.

Un round inaugural qui sera fatal à au moins deux clubs de la cour des grands vu que le tirage au sort a débouché sur deux confrontations directes entre équipes de la D1, à savoir KACM-WAC et IRT-MAT.

Ainsi, le classique mettant aux prises le Kawkab et le Wydad sera l'affiche du groupe Sud de ce tour qui promet d'être de bonne facture et qui, en principe, devrait drainer dimanche à 20h30 un public nombreux au Grand stade de Marrakech.

Une rencontre où l'avantage de la pelouse ne devrait aucunement plaider en faveur de l'équipe marrakchie qui vient de voir ses destinées confiées au président revenant Fouad El Ouarzazi, conforté dans ce poste par le comité directeur du club, et ce deux jours après la tenue d'une AG où le flou est resté de mise en dépit des déclarations d'usage du président sortant Mouhcine Marbouh.

Le WAC, qualifié aux quarts de finale de la Ligue des champions, aura à cœur d'entamer la compétition sur la scène nationale par une victoire, d'autant plus qu'il est une fois encore bien outillé pour non seulement aller le plus loin possible dans cette épreuve mais également la remporter.

Au groupe Nord, comme précité, c'est le derby entre l'IRT et le MAT, prévu dimanche à 17h00 au Grand stade de Tanger, qui ravira la vedette. Les Tangérois, champions du Maroc, auront donc fort à faire devant un adversaire tétouanais qui ne manquera certainement pas de jouer à fond ses chances.

Pour ce qui est des autres rencontres, les faveurs des pronostics pencheront du côté des clubs de la première division même si certains d'entre eux se produiront loin de leurs bases, à l'instar du Raja, qui en fin de compte, jouera le CAK au terrain municipal à Khénifra. La requête de l'équipe khénifrie de disputer ce match au Complexe Moulay Abdellah à Rabat n'a pas été satisfaite par l'instance fédérale.