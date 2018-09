Afrique: Le Maroc élu vice-président du Réseau des GRH du secteur public en Afrique

Lors de cette entrevue, ce dernier l'a félicité pour le succès du Forum des Nations unies dédié au service public, organisé à Marrakech du 21 au 23 juin dernier, avant d'exprimer la volonté de son pays de promouvoir la coopération bilatérale en matière de renforcement et de consolidation de la gouvernance publique. Il a, dans ce sens, fait part de son intérêt pour l'expérience des portails des doléances et l'expertise du Royaume en matière de gouvernement ouvert.

Il s'est entretenu, en particulier avec Blaise Haroun Nabia, ministre centrafricain de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public et David Karubanga, ministre d'Etat au service public de l'Ouganda.

En marge de cette conférence, Mohamed Benabdelkader et la délégation l'accompagnant ont tenu plusieurs rencontres avec les ministres de certains pays africains en charge du secteur et les chefs des délégations participantes.

Le Réseau des gestionnaires des ressources humaines dans le secteur public en Afrique a été créé le 27 février 2009 en Tanzanie. Il regroupe 41 Etats membres et a pour mission de développer les ressources humaines et renforcer l'intégrité et la qualité de gestion du service public dans la perspective d'atteindre les objectifs du développement durable 2030.

L'objectif de ce conclave est de débattre des moyens de mise en oeuvre des objectifs de développement durable et d'échanger les expériences et les bonnes pratiques entre les représentants des pays participants.

