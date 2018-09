Congo-Brazzaville: Diaspora - Guillaume Kouka voudrait valoriser le secteur touristique

Le gouvernement congolais et les Nations unies ont signé vendredi à Brazzaville un accord de financement… Plus »

Le secteur du tourisme au Congo manque encore d'entrepreneurs et d'investisseurs aptes à le développer alors qu'il regorge d'énormes opportunités. Le musée Mâ Loango est situé à Diosso, dans le département du Kouilou. Il est bati au milieu d'une abondante végétation de cocotiers, de manguiers et de palmiers.

Œuvrons dans le tourisme de mémoire, c'est-à-dire lié à la traite négrière, cette plate-forme basée en France a déjà organisé quatre rencontres (Africa tourisme sharing et Congo tourisme), au cours desquelles des acteurs et passionnés du tourisme discutent des questions portant sur le développement de ce secteur en République du Congo.

On a préféré donc annuler tout ce qu'on avait prévu », a expliqué Guillaume Kouka, lors d'un entretien, avant de relever que lui et les autres membres de son association vont travailler pour organiser une activité à cette date l'année prochaine.

« Nous sommes venus au pays pour commémorer la journée relative à l'abolition de l'esclavage, célébrée chaque 23 août. Et cette année, l'événement a coïncidé avec l'inauguration du nouveau musée de Mâ Loango et de la stèle restaurée par Total.

