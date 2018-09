Gabon: Cinquième édition des Sambas professionnels - Le Congo sera représenté à Libreville

Aussi convient-il de préciser qu' Estime Sandza a fait des études en communication et médias et assumé des responsabilités au sein de plusieurs sociétés telles VMK.

« Au cours de cet atelier, nous verrons comment gérer et développer sa communauté en s'appuyant sur une stratégie gagnante, comment mener des campagnes de publicité sur le web qi vont toucher et convaincre les cibles. Il y aura aussi des échanges collaboratifs avec l'ensemble des participants pour proposer des solutions pertinentes à leurs problèmes de communications spécifiques », a-t-il assuré.

Le séminaire d'échanges de compétences, parrainé par le saxophoniste et chanteur émérite de world jazz, Manu Dibango, accueille, du 3 au 8 septembre dans la capitale gabonaise, quinze professionnels qui vont animer plusieurs ateliers sur différentes thématiques telles médias et sport; culture; développement personnel et leadership; audiovisuel; médias sociaux; Mobaday et l'entrepreneuriat.

