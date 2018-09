Algérie: La CNR accuse un déficit de 580 milliards DA, la retraite de moins de 60 ans est inconcevable

M. Zemali a également inauguré, au niveau de la même collectivité, un centre payeur de la CNAS et a inspecté, au niveau de la zone industrielle de la commune de Sidi Bel-Abbes, une entreprise privée spécialisée dans les travaux électriques et la production d'équipements électriques, créée dans le cadre de l'ANSEJ.

A ce sujet, il a fait savoir qu'une série de mesures visent à réduire ce déficit budgétaire, à travers des opérations de contrôle du secteur informel et la non déclaration, indiquant qu'une réflexion est actuellement en cours sur la réforme du système de retraite, "une opération qui ne peut être réalisée de façon directe, mais sur le moyen et le long termes".

"La wilaya de Sidi Bel-Abbes comprend à elle seule quelque 7.600 retraités dont 50% ont moins de 60 ans et leur moyenne d'âge se situe entre 52 et 53 ans, ce qui est anormale", a déploré le ministre.

Lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, au cours de laquelle il a inspecté plusieurs structures dépendant de son secteur, le ministre a souligné que la CNR "vit une situation catastrophique où le montant des pensions a atteint 1.200 milliards DA et accuse un déficit de 580 milliards DA", soulignant qu'il était "inconcevable de revenir au système de retraite à moins de 60 ans."

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a déclaré, jeudi à Sidi Bel-Abbes, que la Caisse nationale de retraite (CNR) "accuse un déficit de 580 milliards DA" et qu'"il est inconcevable de revenir au système de retraite à moins de 60 ans".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.