Congo-Brazzaville: Habitude culinaire - Le safou ne se fait pas bouillir

Le gouvernement congolais et les Nations unies ont signé vendredi à Brazzaville un accord de financement… Plus »

Par ailleurs, l'huile de safou lutte contre les pellicules et favorise l'entretien et la repousse des cheveux.

De son nom scientifique « dacryodes edutis », le safou combat la constipation, les troubles digestifs et facilite donc le transit intestinal. Il aide aussi dans la prévention des maladies cardio-vasculaires, du cancer, de l'ostéoporose, etc., et également à lutter contre l'anxiété et à soigner des maux de ventre aigus.

Plusieurs études prospectives et épidémiologiques ont longtemps démontré l'importance de la consommation de fruits et légumes pour une bonne croissance.

Au Congo, le safou se consomme plutôt cuit. Il y a principalement trois manières favorites : par immersion dans de l'eau bouillante, sur la braise ou une plaque chauffante (saupoudré ou pas de sel) et dans une poêle qu'on fait revenir, juste avec un peu d'eau et de sel, jusqu'à sa cuisson.

Avec une teneur en acide gras comparable à celle de l'avocat, le safou renferme des protéines, des glucides, des lipides, des minéraux (calcium, potassium, phosphore... ), des vitamines C et E qui font qu'on en raffole autant.

Pour Aristide, cuisinier congolais professionnel, « c'est un plaisir durant toute l'année de faire du safou la star de l'assiette». Et d'ajouter: «Je peux le travailler de plusieurs manières et lui donner un peu de peps à table. La clientèle en raffole souvent ».

« Lorsque le Congo connaît une rupture de production de ce beau fruit, c'est dans des pays voisins tels que le Cameroun qu'il s'approvisionne énormément. Et à ce moment-là, le safou coûte un peu plus cher.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.