Kenya: Conseslus Kipruto - même avec une chaussure il remporte sa course

Belle performance jeudi pour Conseslus Kipruto. Le coureur de fond kényan s'est imposé en finale du 3000 m steeple lors de la finale de la Diamond League à Zurich. Et pourtant, il a terminé la course avec une seule chaussure à ses pieds.

Peu de temps après le départ de la course, Kipruto est accroché par un autre concurrent et perd sa chaussure gauche. Le Kenyan fait fi de cette situation et s'en va remporter sa course devant le Marocain Soufiane El Bakkali.

« Je souffre. Je me suis blessé mais je ne pouvais pas m'arrêter. cela m'a encore plus donné la force d'aller chercher ce succès« , a t-il raconté.

Il fait partie des 6 athlètes africains heureux de la soirée de Diamond league avec ses compatriotes Hellen Obiri (5000 m) et Timothy Cheruiyot (1500 m), les Sud-africains Luvo Manyonga (saut en longueur) et Caster Semenya (800 m) et l'Ivoirienne Murielle Ahoure (100 m).