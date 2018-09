Algérie: Appel à candidature pour le 8e Festival de la création féminine

Institué en 2009 par le ministère de la culture ce festival qui oscille entre traditions, patrimoine et créativité s'était focalisé lors de sa dernière édition en 2016 sur le thème de la récupération et du Recup'Art avec la participation d'une trentaine d'exposantes.

L'appel à candidature concerne les créatrices, âgée de moins de 40 ans, et qui travaillent sur le tissage, la poterie, la mosaïque, la céramique, la sculpture ou les arts visuels comme la photographie et la vidéo.

Cette édition est prévue du 13 au 17 décembre prochain au Palais de la culture Moufdi-Zakaria et sera placée sous le slogan "Jeunes regards sur les arts".

