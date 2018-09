Sénégal: Amara Baby - Le Sénégalais rejoint l'Antwerp

Amara Baby quitte le Sporting Charleroi. Le milieu de terrain offensif sénégalais a été transféré à l'Antwerp où il a signé un contrat de 2 ans avec une option pour une année supplémentaire, annonce vendredi le Great Old.

Baby quitte donc le public du Mambourg pour un autre réputé : celui du Great Old. « Ces trois années à Charleroi resteront gravées dans ma mémoire et je tiens à remercier tout le club, dirigeants, staff, coach. Ça me fait un pincement au cœur de quitter ce vestiaire à l'ambiance toujours positive, explique-t-il.

Et je remercie le public de Charleroi pour son soutien : même quand ils savaient que je voulais partir, ils ont été derrière moi, derrière le club. On sent qu'ils aiment le club d'un amour sincère, assure Baby. Je n'ai pas connu de meilleurs supporters dans ma carrière ».

Amara Baby, 29 ans, évoluait depuis 3 ans à Charleroi où il lui restait une année de contrat. Après ses débuts pros à Châteauroux (D2) en 2008, il a joué ensuite au Mans (2012-13), Laval (2013-14) et Auxerre (2014-15). Avec les Zèbres, le Sénégalais a joué un total de 101 rencontres en Jupiler Pro League, inscrit 17 buts et adressé 9 passes.