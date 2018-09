Algérie: El Tarf - Recensement de 175 nids de cigognes blanches depuis juin dernier

Le parc national d'El Kala renferme un complexe des zones humides de renommée mondiale (Site Ramsar) ainsi que des plans d'eau, d'une superficie totale de près de 80.000 hectares et jouissant d'un agencement exceptionnel de trois écosystèmes marin, lacustre et forestier rayonnant sur huit communes de la wilaya d'El Tarf, rappelle-t-on.

L'effectif recensé est composé de 800 individus, à savoir 450 juvéniles et 350 adultes, a-t-on précisé, détaillant que les lieux les plus fréquentés par les cigognes blanches sont Ain Assel et Boutella Abdellah, Ain Kheyar, dans les communes d'El Tarf, Ramel Souk et Oued El Hout.

