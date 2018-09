Algérie: Ligue 1 (4e j) - ASAM-JSK pour le podium, MCA-ESS pour la revanche

L'AS Aïn M'lila, leader provisoire de la Ligue 1 de football, "accueillera" samedi la JS Kabylie dans un match ouvert à tous les pronostics, pour le compte de la 4e journée marquée par les retrouvailles MC Alger-ES Sétif, cinq jours seulement après leur duel continental, sans oublier l'affiche alléchante JS Saoura-USM Alger.

A tout seigneur tout honneur. Le promu l'ASAM (1er - 7 pts) aura la visite de la JSK (3e - 5 pts) sur le terrain du 1er-Novembre de Batna, mais cette fois-ci en présence de ses fervents supporters après avoir purgé la sanction du huis clos lors de la 2e journée face à l'ES Sétif, également domicilié à Batna en raison de la non-homologation de Demane-Debbih.

Les hommes de Lakhdar Adjali, auteurs d'un bon résultat sur le terrain de l'Olympique Médéa (0-0), comptent poursuivre leur belle aventure et rééditer leur exploit face à l'ESS (1-0).

L'adversaire du jour, la JSK n'a pas raté l'aubaine de prendre sa revanche de la finale de la Coupe d'Algérie en corrigeant l'USM Bel-Abbès (3-1) à Tizi-Ouzou. Les "Canaris", qui ont réappris à gagner, ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.

Ce samedi, tous les regards des sportifs algériens seront braqués sur le stade Olympique du 5-Juillet (Alger) qui propose le big match en clôture de cette 4e journée (21h00) entre le MCA (6e - 4 pts) et l'ESS (10e - 3 pts), pour la revanche. Les Sétifiens (10es - 3 pts et un match en retard), sont encore auréolés de leur exploit en Ligue des champions d'Afrique face au "Doyen" dans son antre.

Les camarades de Djabou, qui connaît une seconde jeunesse, rêvent de rééditer l'exploit de mardi (2-1), une mission dans leurs cordes, vu le malaise dans lequel se débat le vieux club algérois, déjà boudé par ses fans et qui vient surtout d'enregistrer le limogeage de son coach Bernard Casoni et de son manager général, Kamel Kaci-Saïd, au surlendemain de son élimination de la compétition africaine qui constituait, au départ, le principal objectif des dirigeants mouloudéens.

Un autre rendez-vous aussi alléchant attend le promu, le MO Béjaïa et le champion en titre, le CS Constantine, qui occupent conjointement la 3e place avec un total de 5 pts. Les deux clubs, toujours invaincus en 3 matches, ont vite affiché leurs ambitions de jouer les premiers rôles.

Ce sera un duel direct entre les deux techniciens, le Français Alain Michel et le vieux routier Abdelkader Amrani qui détiennent, selon les observateurs, les clefs du match.

La JS Saoura (6e - 4 pts), drivée par l'ex-membre du staff technique national, Nabil Neghiz, a connu un coup d'arrêt à Constantine devant le champion d'Algérie en titre, mais ne remet pas en cause ses ambitions pour la saison en cours sur le double plan national et continental. Son adversaire du jour n'est autre que l'USMA (2e - 6 pts et un match en retard).

La formation de Soustara, qui continue sa belle aventure en Coupe de la Confédération, cherche tout simplement à glaner son 3e succès de rang à Béchar même. Pour y arriver, le coach français, Thierry Froger, compte beaucoup sur l'efficacité de l'attaquant congolais Ibara, alors que les locaux de la JSS croient dur comme fer à la victoire.

CABB Arréridj (11e - 2 pts) - NA Husseïn-Dey (6e - 4 pts) est une autre affiche digne d'intérêt qui va attirer un public nombreux à Bordj. Les "Criquets", qui ont récolté deux nuls en deux sorties, comptent glaner cette fois-ci leur première victoire depuis leur accession parmi l'élite.

En revanche, le vieux briscard des "Sang et Or", Bilal Dziri, a plus d'un tour dans son sac, en misant une fois de plus sur son atout majeur, Khacef.

Le stade du 24-Février de Sidi Bel-Abbès abritera le derby de l'Ouest entre deux équipes très loin de leur forme, à savoir l'USMBA (14e - 0 pt) et le MC Oran (11e - 2 pts). Cette confrontation intéresse en premier lieu le Suisso-Tunisien Moez Bouakaz qui a quitté le banc oranais pour celui de l'USMBA.

Une chose est sûre, une nouvelle défaite pourrait précipiter son départ, alors que le Marocain du MCO, Badou Zaki, reste dans l'attente d'un premier succès synonyme de déclic.

Le Paradou AC (11e - 2 pts) affrontera au stade Omar-Hamadi, la formation de l'Olympique Médéa (6e - 4 pts) qui alterne le bon et le moins bon. Les deux équipes, très proches l'une de l'autre, partent à chances égales dans un duel très équilibré.

Enfin, le stade du 20-Août à Alger sera le théâtre d'un match "dramatique" entre deux équipes du bas du tableau, en l'occurrence le CR Belouizdad (16e - moins 2) et le DRB Tadjenanet (14e - 0 pt).

Le nouvel entraîneur du CRB, Chérif-El Ouazzani, compte énormément sur les nouvelles recrues pour forcer le verrou du "Difaâ" et engranger sa 1re victoire qui lui permettrait de sortir du négatif, suite à la défalcation de 3 points pour son forfait devant l'ASAM lors de la journée inaugurale.

Le technicien du DRBT, le Tunisien Hamadi Eddou est, lui, déjà sur la corde raide. Ayant concédé trois défaites dont deux de rang à domicile (MCA et NAHD), Tadjenanet est sommé de relever la tête avant qu'il ne soit trop tard.