Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France

Le gouvernement congolais et les Nations unies ont signé vendredi à Brazzaville un accord de financement… Plus »

Au classement, le Paris FC est 6e avec 11 points, devançant Le Havre, 8e avec 2 longueurs de retard. Valenciennes et Béziers sont 12e et 14e avec respectivement 8 et 6 points.

C'est encore de la gauche qu'il surgit sur un centre de Rufli à la 54e : si Samassa s'interpose sur la première tentative, le deuxième essai sera le bon. Le cuir termine sa course au fond des filets et le Paris FC mène 2-0.

Saint-Louis et le Brésilien échangent régulièrement de côté, et c'est de la gauche que le Congolais mène ensuite le contre à la 36e. Mais son tir termine dans le petit filet.

Toujours bien placé, combatif et à l'aise techniquement, il se montre dangereux dès la 3e minute, avant d'amener l'ouverture du score à la 14e : une percée côté droit et un centre pour Lopez qui remet au Brésilien Azevedo (1-0).

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.