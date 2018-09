Mauritanie: L'ONU appelle à la tenue d'élections pacifiques et crédibles

Selon la presse, M. Dah Abeid a été emmené par la police sans mandat d'arrêt et a été inculpé le 13 août pour incitations à la violence. Des accusations dénoncées par les partisans de M. Dah Abeid qui y voient une tentative d'entraver l'organisation des élections et d'intimidation d'un candidat, rapportent les médias.

Alors que les Mauritaniens sont appelés aux urnes pour élire leurs députés et leurs conseillers régionaux et municipaux, le Secrétaire général a exhorté toutes les parties à « garantir la tenue d'élections pacifiques et crédibles et à permettre la participation de toutes les parties prenantes intéressées », a dit son porte-parole dans une déclaration de presse rendue publique vendredi soir.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.