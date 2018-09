Tunisie: Une exposition pour la mémoire

Sur le plan technique, il fait référence à un travail de plusieurs «heures de visionnage pour le traitement de kilomètres d'enregistrements» et rappelle les conditions de tournage qui «n'étaient pas évidentes avec la poussière, les mouches et les aléas climatiques».

Les tournages permettaient d'engager des acteurs et des figurants tunisiens. «Nacer Gtari et Hedi Besbes étaient des aides-metteurs en scène sur le film, ce qui avait aussi aidé les Italiens sur les lieux de tournage». Dans cette production réalisée avec le soutien de l'Allemagne et la France, les Italiens étaient une cinquantaine de personnes entre acteurs et techniciens spécialisés.

L'exposition constitue un véritable témoin d'un des films cultes du cinéma italien et recèle tant d'indices sur le vécu des populations de ce village jadis pauvre et oublié du système.

Il a côtoyé une époque où les conditions de tournage étaient assez dures et le matériel cinématographique nécessitait un entretien assez fréquent. Il vous embarque aisément dans l'univers fantastique du 7e Art et les trucages utilisés pour filmer certaines séquences.

L'équipe avait dû quitter avec le début de la guerre des Six Jours entre Arabes et Israéliens.Hergla était choisie pour sa proximité de l'Italie après repérages des lieux.

Des coulisses de tournage du film et des photoreportages réalisées sur des lieux entre Sousse, Monastir, Kairouan et Hergla, il garde des souvenirs toujours vifs. Il évoque les détails des moments de tournage qui ont duré près de quatre mois entre plusieurs sites de ces villes de Tunisie.

Fioretti était sur le tournage du téléfilm «Les Actes des Apôtres» qui figure au programme des Rencontres. Il était produit à l'époque pour quatre chaînes de télévision dont deux italiennes (Rai et Radio Televisione Italiana), une française (ORTF) et une allemande (Bavaria Film Studio).

Actuellement à la tête d'une compagnie de création et de distribution de matériel pour les professionnels du cinéma, il est de retour en Tunisie pour la quatrième fois de sa vie, et la première à Hergla depuis 1968, pour présenter une exposition inédite dans le cadre de cette édition 2018 placée sous le signe de la restitution de la mémoire cinématographique.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.