Afrique de l'Ouest: L'equipementier Sergio à la conquete de Niamey

L'Union des Federations Ouest Africaine de Football (UFOA B) organise du 02 au 15 Septembre 2018 le tournoi zonal qualificatif U17 pour la phase finale de la CAN TANZANIE 2019 de football.

Pour décrocher le précieux sésame, le seul tiket en lice pour représenter la zone à cette CAN de la categorie des moins de 17 ans, Sept (07) pays de la zone B dont le Togo sont en course avec un match d'ouverture attendu ce dimanche entre le Niger et le Togo au Stade General Seyni - Kountche de Niamey.

Comme à Abidjan et Monrovia, l'équipementier Sergio va honorer le Togo à cette compétition. Non seulement la marque des Couronnés habille la selection togolaise, une attraction à l'hotel Sahel camp de base des Eperviers cadets, mais aussi va habiller les officiels de la competition avec des tenues pour les arbitres afin d'officier les matches et les tenues à l'hotel.

L'elegance dans l'habillement des arbitres devra se refleter à travers l'equipementier Sergio qui habille aussi les encadreurs et superviseurs.

L'equipementier Sergio fournit en outre les ballons à la competition ainsi qu'aux equipes.

Les meilleurs joueurs du tournoi seront aussi récompensés à travers des trophees individuels.

Une remise des équipements est prevue ce samedi à Niamey à la veille du debut du tournoi.

Le Togo est logé dans la poule A avec le Niger et le Ghana. Le groupe B est composé du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'ivoire, et du Nigeria.