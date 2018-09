Le Conseil de l'entente, organisation qui regroupe la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina-Faso et le Niger a reçu un don de 5 milliards de FCfa de la Banque africaine de développement (Bad). Il est destiné au financement du projet de réforme du Centre régional de formation en entretien routier (Cerfer).

Le Groupe de la Banque africaine de développement a octroyé un don de 5 milliards de FCfa, via son Fonds africain de développement, au Conseil de l'entente, pour financer la réforme du Centre régional de formation en entretien routier (Cerfer).

Dans un communiqué reçu à notre rédaction, la Bad explique que ce financement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'intégration de la formation (Paif) dans les métiers de la route, du chemin de fer et des mines dans les pays membres dudit Conseil - Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina-Faso et Niger.

Ce financement va permettre de réaliser les modules de la réforme du Cerfer, notamment la restructuration de la gestion du centre ; sa réfection totale et la construction de nouveaux locaux ; l'acquisition de nouveaux équipements et matériels ; le lancement de nouvelles filières de formation aux métiers du Btp.

Le secrétaire exécutif du Conseil de l'entente, Patrice Kouamé, cosignataire de l'accord de don, s'est réjoui de « l'engagement constant » de la Banque à soutenir l'organisation sous-régionale et à accompagner le Cerfer dans sa vision d'offrir aux apprenants une formation théorique et pratique adaptée aux besoins des entreprises, facilitant ainsi l'employabilité et l'insertion des jeunes issus du centre.

Marie-Laure Akin-Olugbade, directrice générale de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest, a, quant à elle, souligné la pertinence du Paif, qui va, selon elle, insuffler une nouvelle dynamique au Cerfer.

Elle a précisé que le projet va favoriser la constitution d'une masse critique de techniciens et de techniciens supérieurs et engrangera l'emploi direct d'environ 8 mille jeunes techniciens formés par le Cerfer pendant les dix prochaines années. Ouro-Djobo Samah, directeur général du Cerfer, s'est également félicité de ce don de la Bad qui va permettre de propulser le centre et le transformer en un pôle d'excellence à l'échelle des pays du Conseil de l'entente et de la sous-région.

Le Cerfer est une institution spécialisée du Conseil de l'entente, basée à Lomé, au Togo, et chargée de la formation de techniciens dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, de la route, du chemin de fer ainsi que des mines.

Le Conseil de l'entente a été créé le 29 mai 1959 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et a pour objectif de promouvoir le développement économique de ses États membres.