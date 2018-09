Cote d'Ivoire: Transformation des produits agricoles - Le Président Ouattara présente les potentialités du pays à la Chine

Le Président de la République Alassane Ouattara a tenu une conférence sur la transformation des produits agricoles, le vendredi 31 août, à Beijing (Chine), devant les autorités chinoise et un parterre d'hommes d'affaires de ce pays,, selon la Présidence ivoirienne.

Dans son discours, le Chef de l'Etat a rassuré les chefs d'entreprise de la Chine sur l'attractivité de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Alors, il a encouragé les entreprises et les hommes d'affaires chinois à s'intéresser davantage au secteur privé ivoirien, notamment dans les domaines de la banque et de la transformation industrielle des matières premières (Cacao, anacarde etc.) du pays.

Pour Alassane Ouattara, la résilience de l'économie de l'Uemoa, ajoutée à la libre circulation des capitaux et le libre transfert des bénéfices, sont autant d'opportunités qui devraient susciter un intérêt pour les investisseurs chinois.

Surtout que, affirme le Chef de l'Etat, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine est à un niveau satisfaisant. Et la Chine est aujourd'hui le 3e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, en termes d'investissements.

Il faut noter qu'en marge de la visite du Président de la République Alassane Ouattara dans l'empire du milieu, 5 accords de coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire ont été signés.

Ces accords portent sur le renforcement des capacités industrielles, la création de centres culturels, la coopération technique, le crédit préférentiel et un mémorandum d'entente dans le cadre de l'initiative « la ceinture et la route ». Aussi, les deux parties ont exprimé une convergence sur des questions liées à la lutte contre le changement climatique et le terrorisme.