Cote d'Ivoire: Élections municipales à Port-Bouët - L'indépendant Cissé Lassana dénonce "l'attitude malsaine et outrageuse de certains candidats"

«A peine mes dossiers de candidature déposés à la Commission électorale indépendante, pour la mairie de Port-Bouët, que je reçoive des menaces de certains candidats de la même commune pour je ne sais quelles raisons», s'indigne Cissé Lassana, candidat indépendant aux élections municipales dans ladite commune.

C'est avec sérénité que le candidat indépendant s'est adressé à la presse le jeudi 30 août 2018, dans un espace à Cocody-Angré pour dénoncer ce fait.

«Nous tenons à remercier le Président de la République Alassane Ouattara, les membres de la Commission électorale indépendante avec à sa tête, M. Youssouf Bakayoko ainsi que les forces de l'ordre pour le bon déroulement des dépôts de candidatures pour les élections municipales et régionales qui ont pris fin le 29 août», s'est réjoui Cissé Lassana.

Cependant, il a tenu à dénoncer «l'attitude malsaine et outrageuse de certains candidats de la commune de Port-Bouët qui lui tiennent des propos d'intimidation, lui profèrent des menaces susceptibles d'atteintes à son intégrité physique, morale et économique» qui pour lui, ne sont pas de nature à favoriser la tenue d'une élection apaisée, juste et transparente.

Par ailleurs, il dit se réserver le droit de répondre de façon appropriée à ce genre d'attitude qui met à mal le jeu démocratique.

A cet effet, il invite l'Etat de Côte d'Ivoire et la communauté internationale à prendre toutes les dispositions nécessaires de sorte à garantir un climat apaisé lors de ce processus électoral véritable gage de paix, de réconciliation et de stabilité.

«Cette élection qui annonce les échéances électorales de 2020, se doit d'être le cadre d'une sortie définitive des nombreuses crises liées aux irrégularités électorales», a-t-il conseillé.

Et d'ajouter que son équipe et lui comptent sur la clairvoyance et la vigilance des autorités durant le processus à venir.

Pour finir, Cissé Lassana appelle la population de Port-Bouët au civisme et à la promotion des nobles idéaux de développement dans l'intérêt supérieur de leur commune.