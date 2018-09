Cote d'Ivoire: "Opération Junction Rain" - 64 bateaux rencontrés, 45 arraisonnés et 10 déroutés pour motif de contrebande...

La Marine ivoirienne a fourni 161 personnes, les autres administrations, 78 personnes et 12 gardes de côte américains. Le ministre d'État, Hamed Bakayoko, s'est dit satisfait de cette collaboration entre les marines ivoirienne et américaine. Pour lui, la sécurisation des côtes ivoiriennes, au-delà des aspects financiers, répond plus à un enjeu de souveraineté nationale.

Au terme des opérations, le bilan tactique fait état de 64 bateaux rencontrés, 45 arraisonnés et 10 déroutés pour motif de contrebande et de pillage des ressources halieutiques.

Dans sa phase exécutoire menée pendant les 10 jours, des opérations navales ont été conduites, parmi lesquelles des reconnaissances aéronavales, des manœuvres navales et le contrôle des zones maritimes Est et Ouest.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.