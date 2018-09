Cote d'Ivoire: Monument aux Héros du Peuple, à la Place Tian'anmen - Le Chef de l'Etat a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs

Il a une hauteur de 37,94 mètres et repose sur une terrasse d'une superficie de 3 000 m², pour un poids de plus de 10 000 tonnes et contient environ 17 000 pièces de marbre.

Après les hymnes nationaux et les honneurs militaires, le Président de la République a déposé une gerbe de fleurs, aux couleurs du drapeau ivoirien, au Monument érigé en la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois lors des 19e et 20e siècles.

Le Chef de l'Etat, qui était accompagné de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, et des membres de sa délégation, a été accueilli à la place Tian'anmen par les autorités politiques et administratives chinoises.

