Cameroun: Eric Maxim Choupo-Moting - Les premiers mots du Camerounais au PSG

Dans la capitale, le joueur de 29 ans retrouvera avec Thomas Tuchel un technicien qu'il a déjà connu lorsqu'il évoluait à Mayence. Autant dire que le coach francilien est à l'origine de cette signature de l'international camerounais (27 sélections, 11 buts): « C'est le coach qui m'a aussi contacté, il m'a demandé quelle était ma situation et si c'était possible, et moi bien sûr j'ai répondu positivement, a-t-il avoué.

Le champion de France a récupéré un joueur athlétique (1,91m) passé par Hambourg, Nuremberg et Mayence, où il a évolué sous les ordres de Thomas Tuchel entre 2011 et 2014.

Arrivé pour être la doublure d'Edinson Cavani en pointe, Eric Choupo-Moting a affiché toute sa joie dans une vidéo publiée sur le site du club : « C'est comme un rêve, c'est l'un des plus gros clubs au monde, je suis très fier d'être ici maintenant, a-t-il expliqué. C'est un moment de joie, je suis chaud pour montrer ce que je peux faire et ce que je peux amener ».

