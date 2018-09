Donc, à haute et intelligible voix d'acteur éclairé, il invite tous les acteurs politiques et sociaux à accompagner la CENI afin qu'elle organise, le 23 décembre 2018, de bonnes élections.

Tenez ! Avec la formation politique chère à Constant Mutamba et tous les alliés de la NOGEC, nous avons un seul choix qui est de rajeunir la classe politique et redorer l'image d'un Congo où il fera beau vivre.

«La RD. Congo est le seul patrimoine commun aux fils et filles du territoire national, de tout acabit. Quoi de mieux que de conserver les acquis de la démocratie et les pérenniser au profit des générations à venir ?

Hier, vendredi 31 août 2018, il n'a pas manqué de rappeler que les enjeux politiques de l'heure sont de grandes tailles et qu'il faille se ranger en ordre de bataille pour les joutes électorales en perspective d'ici la fin de l'année 2018, balisent la voie de sortie de l'actuelle crise sociopolitique et économique qui, du reste, est déplorable.

Il s'agit vraisemblablement du social, de l'éducation, du logement, de l'inaccessibilité aux soins de santé et consorts. C'est ce qui constitue, par ailleurs, notre cheval de bataille en politique et au niveau de la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo, NOGEC, formation politique chère à Constantin Mutamba, ce Juriste patenté et chercheur congolais sans égal. Nous allons aux élections. Avec ou sans la machine à voter, la NOGEC remportera ces élections haut la main », a-t-il laissé entendre.

Point n'est besoin de s'éterniser dans les divergences biscornues aux conséquences dévastatrices au détriment du peuple qui, depuis des lustres, est fragilisé et laminé par des récurrentes crises sociopolitiques et économiques. Ce n'est que par les élections que le peuple doit arriver à prononcer sa véritable volonté. Nous professons, pour ce faire, qu'il est temps de rajeunir la classe politique.

