Congo-Kinshasa: Elections 2018 - l'Opposition Patriotique exige trois ponts préalables !

De peur que le pays ne sombre dans une situation chaotique à cause des élections mal organisées, l'Opposition Patriotique souhaite que la solution aux trois ponts préalables, ci-haut cités, soit trouvée dans un délai raisonnable à travers une rencontre entre les Acteurs Politiques et ceux de la Société Civile, afin d'aller aux élections apaisées, celles qui rencontreront le consentement de toutes les sensibilités nationales et internationales.

De et à New York - Etats Unis d'Amérique

Elle souhaite que la solution aux trois ponts préalables précités, soit trouvée dans un délai raisonnable à travers une rencontre entre les Acteurs Politiques et ceux de la Société Civile, afin d'aller aux élections apaisées, celles qui rencontreront le consentement de toutes les sensibilités nationales et internationales.

*Il faut, à tout prix, la décrispation du climat politique, la non-utilisation de la machine à voter et le nettoyage du fichier électoral pour des élections crédibles, transparentes et inclusives.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.