Ile Maurice: Collection de mode - Le designer Pawan Kumar a le «Midnight Blues» à New York

Des nuits insulaires tropicales à New York, est-ce possible ? C'est en tout cas l'univers qu'a créé Pawan Kumar avec sa nouvelle collection New Miuz Spring/Summer 2019, qui s'intitule «Midnight Blues».

Le designer de 29 ans la lancera lors de la Fashion Week le 8 septembre au Crowne Plaza Times Square, 1605 Broadway, Manhattan.

Après ses débuts avec sa collection New Miuz en 2016, lors de la Couture Fashion Week à New York, Pawan Kumar revient cette saison avec une ligne de tenues de soirée inspirée des nuits de l'île Maurice et Made in Mauritius par Neel Couture. Il a innové en mettant en valeur le denim écologique dans des designs sophistiqués, propres et surélevés.

Le jeune homme dit puiser son inspiration de son pays natal. «Il n'y a rien de plus apaisant que de se coucher sur un hamac la nuit et regarder le ciel bleu profond à Maurice.

Sur la base de ce sentiment, j'ai conçu cette collection en utilisant différentes nuances de tissu indigo», explique celui qui vit dans la jungle urbaine de Los Angeles, où il crée des styles denim avantgardistes et écologiques en tant que Design Manager pour Jean Atelier, à Los Angeles.

Inspiré par la beauté tropicale de Maurice et baignant dans la culture mondiale, Pawan Kumar apporte un mélange de créativité, d'innovation et d'expertise technique à son label New Miuz. Ses designs élégants explorent des thèmes du monde naturel, du multiculturalisme, de la sophistication féminine et de l'opulence.

Passionné de design depuis toujours, Pawan Kumar a fait un Bachelor of Science in Textile and Fashion Design à l'université de Maurice, où il a décroché le prix de Best Fashion Design Student par l'université et RT Knits. Le féru de mode a vite enchaîné les succès.

Il est le premier designer mauricien à présenter des collections à Dubaï et à la Fashion Week new-yorkaise. En 2015, à la Dubai Fashion Week, il a reçu le prix de Designer of the Year pour une collection dynamique de robes de couture luxueuses avec des ornements finis à la main.

En 2016, son apparition à la New York Couture Fashion Week a été bien remarquée grâce à une collection célébrant le magnifique coucher de soleil à Maurice. Et maintenant, ce sont les nuits mauriciennes qu'il a imaginées dans sa dernière collection. Comme quoi, sa mère patrie est sa muse.